Le immagini pubblicate sui social di Extinction Rebellion

(LaPresse) Polizia e vigili del fuoco liberano la zona davanti alla stazione di Milano dove si trovavano alcuni attivisti del clima in protesta, che bloccavano anche il traffico, togliendo con le gru i cartelloni appesi ai semafori. “A terra manifestanti che bloccavano il traffico sono statə spostate di peso da agenti in assetto antisommossa – si legge sui social di Extinction Rebellion – La polizia ha formato un cordone per impedire alle attiviste di ritornare in strada. Occupiamo le strade di Milano per protestare contro il fallimento delle Cop. Chiediamo ai governi di agire ora!”. Intanto in centro città sfilava il corteo dello sciopero climatico.

