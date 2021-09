Il Movimento vuole sensibilizzare i governi alla lotta al cambiamento climatico

(LaPresse) A Milano il flash mob di Extinction Rebellion davanti alla sede della Rai in corso Sempione. Il Movimento si rivolge ai media per sensibilizzare i governi alla lotta al cambiamento climatico. Canti e cori degli attivisti che hanno esposto vari cartelli tra cui: “Codice per l’umanità: il clima è già cambiato”, “Dire la verità”, “I governi parlano e non decidono”. Durante il sit-in anche la performance della Red Rebel Brigade.

