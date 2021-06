Il progetto per sottolineare che rispetto dell’ambiente e cura del verde urbano possono essere presidi di legalità

(LaPresse) “100 alberi per Catania” è l’iniziativa di Legambiente Catania per donare nuovi alberi a una città che ne è povera, coinvolgere la cittadinanza in azioni di partecipazione attiva, sottolineare che rispetto dell’ambiente e cura del verde urbano possono essere presidi di legalità. Nell’azione, oltre ai volontari dell’associazione, sono stati coinvolti il Comune di Catania, che si è prestato a effettuare le piantumazioni in strade e piazze privi alberi; le scuole per le piantumazioni e l’affidamento ai cittadini dei nuovi alberi; la società civile invitata a fare donazioni direttamente e/o attraverso una piattaforma di crowdfunding e a partecipare a eventi culturali e ricreativi. Il progetto è partito da quartieri a rischio, fortemente bisognosi di verde pubblico, di educazione ambientale e inclusività sociale. Dopo poco, però, si è esteso a tutta la città coinvolgendo i cittadini anche nella scelta dei luoghi di piantumazione. Un’iniziativa che Legambiente ha premiato nel 2019 come buona pratica all’interno del suo rapporto annuale Ecosistema Urbano.

Oggi “100 alberi per Catania” è una formula collaudata capace di coinvolgere sempre più cittadini e variegate realtà del territorio, impegnate in percorsi di formazione e sensibilizzazione che si traducono in atti concreti e condivisi dalla comunità: una boccata d’ossigeno per Catania e per chi la vive.

