Così il presidente dell'associazione a margine della presentazione della campagna

(LaPresse) “Con questa raccolta fondi vogliamo finanziare la realizzazione di 8 gesti concreti sul territorio nazionale”. Così il presidente di Legambiente Stefano Ciafani a margine della presentazione della campagna “Un piccolo gesto per curare l’ambiente”. “Saranno localizzate in aree metropolitane perché è nelle aree metropolitane che si giocherà la sfida ambientale e climatica. Di questi 8 progetti saranno 4 di forestazione urbana e 4 con cui realizzeremo altrettante comunità energetiche, cioè luoghi in cui si produce energia elettrica da fonte rinnovabile”.

