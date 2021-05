Così il responsabile relazioni esterne Master Group Sport e Star Biz alla campagna 'Un piccolo gesto per curare l'ambiente'

(LaPresse) La Terra ha bisogno di noi. Per prendersi cura dell’ambiente e del nostro Pianeta serve l’impegno di tutti e un piccolo gesto può fare davvero la differenza. È questo il messaggio che Legambiente lancia oggi nel presentare la sua nuova campagna di raccolta fondi “Un piccolo gesto per curare l’ambiente. Insieme possiamo donare nuovi boschi alle città ed energia rinnovabile alle aree più povere del nostro Paese”, realizzata in collaborazione con l’agenzia Star Biz, del gruppo Master Group Sport. “Il tema della sostenibilità è centrale in Master Group e in futuro avremo addirittura all’interno della nostra organizzazione una struttura dedicato a questo tema. Noi ci auguriamo che attraverso questa collaborazione vengano sensibilizzati, con l’aiuto dei media, come Rai e LaPresse, tutti coloro che in qualche modo possono, attraverso un piccolo gesto, rendere concreti gli obiettivi citati dal presidente di Legambiente”, ha detto Matteo Pastore, responsabile relazioni esterne Master Group Sport e Star Biz.

