Così il presidente di Oikos, che il 5 giugno inaugurerà un'oasi da 130mila mq sul mare

A Legambiente ci ha “legato fortemente la vocazione per la difesa dell’ambiente, e fin dall’inizio abbiamo fatto della pittura ecologica il nostro cavallo di battaglia. Noi lottiamo per la salvaguardia dell’ambiente come azienda e loro come associazione”, ha detto Claudio Balestri, presidente di Oikos che anche in vista del 5 giugno ha organizzato diverse iniziative. “Apriremo le porte di una oasi,acronimo di Organizzazione per l’Ambiente, la sostenibilità, l’innovazione che avrà la sua sede in una vera Oasi ambientale, 130.000 metri quadrati a picco sul mare Adriatico valorizzandone la biodiversità”. Balestri ne ha parlato alla presentazione della campagna di raccolta fondi, nella sede nazionale di Villa Ada, a Roma.

