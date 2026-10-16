Aerei, anche a Linate cancellazioni per anomalie rete dati Enav: "Ci hanno spostato il volo, speriamo si risolva"

(LaPresse) Molti voli cancellati anche all’aeroporto di Milano Linate venerdì mattina a causa di anomalie, comunicate da Enav, sulla rete di trasmissioni date. “Enav sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per ridurre al minimo i disagi e ripristinare quanto prima la piena operatività. Al momento, Enav conferma una capacità operativa pari al 50% del traffico aereo complessivo”, ha fatto sapere l’Ente nazionale di assistenza al volo in una nota. Molti passeggeri si sono visti cancellare il volo o se lo sono visti posticipare al pomeriggio, raccontano gli utenti dell’aeroporto milanese.