Studenti, tensioni al corteo di Torino: idranti e lacrimogeni in Piazza Castello

Tensioni alla manifestazione degli studenti di Torino. Dopo essersi fermato brevemente al monumento di Vittorio Emanuele dove alcuni giovani vestiti di nero si sono arrampicati con dei fumogeni, il corteo si è spostato sotto il grattacielo di Intesa San Paolo e di Città Metropolitana, dove ci sono stati alcuni lanci di pietre e bottiglie agli agenti. Presenti circa dieci camionette della polizia e blindati dei carabinieri. Al corteo si è unito anche un gruppo di circa 12 insegnanti con alcune bandiere che per qualche istante si è posto in testa al corteo che è arrivato poi in piazza Castello. Qui, sotto la prefettura, la polizia ha usato gli idranti e lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti.