Contestazione Ghetto Roma, Pierlorenzi (Anpi Roma): “Rammaricati. Noi presenti a pieno titolo”

(LaPresse) “Come tutti gli anni partecipiamo con le associazioni partigiane alla cerimonia del 16 ottobre 1943. Siamo romani e quel giorno tanti romani salvarono altri romani di religione ebraica. Tornarono vive solo 10 persone. Quello che è successo stamattina ci rammarica in maniera particolare” sono le parole della presidente di Anpi Roma Marina Pierlorenzi a margine della cerimonia di ricordo del rastrellamento degli ebrei romani del 16 ottobre 1943 al Portico d’Ottavia, nello storico quartiere ebraico della Capitale. Negli scorsi giorni il presidente della comunità ebraica romana Victor Fadlun aveva invitato l’Anpi a non partecipare alla commemorazione organizzata da Roma Capitale. All’arrivo della delegazione Anpi questa mattina alcuni membri della comunità hanno contestato la presenza urlando insulti come “sorci” e “assassini” e contestando all’associazione di “stare con Hamas”. La cerimonia è stata interrotta, tutte le associazioni, ANPI compresa, si sono allontanate dalla piazza e all’arrivo del sindaco Gualtieri sono riprese le commemorazioni con la deposizione delle corone di fiori. “Riteniamo particolarmente gravi le dichiarazioni di Fadlun di escluderci da una cerimonia organizzata da Roma Capitale” prosegue Pierlorenzi. “Le nostre posizioni sulla Shoah sono chiare. Ciò che succede oggi in Israele con il governo Netanyahu è altra cosa. Abbiamo pieno titolo a essere qui oggi. Abbiamo vissuto ciò che è successo oggi con grande dolore e speriamo che le cose si possano ricomporre. “Le altre associazioni di partigiani sono state solidali e hanno deciso di uscire dalla piazza assieme a noi a fronte di un’esclusione incomprensibile”. Cosa mi ha detto Gualtieri quando mi ha salutato a fine cerimonia? Che è rimasto molto dispiaciuto e addolorato”.