Milano, migliaia di studenti in corteo: occupato ex obitorio comunale

Alcune migliaia di studenti hanno attraversato il centro di Milano con il corteo “Nessuno è straniero”, concluso con l’occupazione dell’ex obitorio in via Francesco Sforza, edificio attualmente interessato da lavori. La manifestazione è partita da largo Cairoli e ha attraversato le vie del centro, passando anche per piazza della Scala. Al termine del corteo, i partecipanti hanno occupato l’ex obitorio in via Francesco Sforza, edificio di proprietà del Comune di Milano e concesso all’Università Statale ateneo per la realizzazione di un polo didattico. Oggi la mobilitazione studentesca ha interessato tantissime città italiane.