Varese: al via il Wholesale Castle Tour di OpNet a Villa Andrea

Fibra e Fixed Wireless Access: una strategia integrata per la connettività delle imprese. È il tema dello use case presentato oggi a Villa Andrea, nel complesso di Ville Ponti, alla prima tappa del Wholesale Castle Tour 2026, organizzato da 3vents con OpNet, la società wholesale del Gruppo WindTre. “Oggi siamo qui perché abbiamo voluto dare spazio a esperienze concrete e use case per dimostrare come la differenziazione tecnologica rappresenti un elemento chiave per costruire servizi di connettività efficaci e resilienti”. A dirlo è Marco Franceschini, Key Account Manager di OpNet, a margine dell’incontro. Per gli operatori locali, il Fixed Wireless Access rappresenta una soluzione strategica per garantire la continuità operativa dei loro servizi, poiché, come ha spiegato, “le imprese sono più esigenti rispetto alla clientela privata e residenziale”. Con OpNet collabora l’operatore Progetto Fibra. Per il business developer Gaetano Mercandalli la partnership “consente a noi come Progetto Fibra di allargare la tipologia di servizi a disposizione”. La rete in fibra “non sempre è disponibile”, ha ricordato, e in alcune zone d’Italia “probabilmente non arriverà mai, in quanto è troppo costoso realizzarlo”. Il tour farà tappa il 5 novembre al Castello Bevilacqua, nel Veronese, e si chiuderà il 25 novembre a Villa Tuscolana, a Frascati.