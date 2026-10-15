Romania, navi a fuoco nel Mar Nero colpite da droni: le imbarcazioni danneggiate

Il presidente della Romania Nicusor Dan ha affermato che le due navi che hanno preso fuoco nel Mar Nero sono state colpite da droni. Lo riporta Sky News. A bordo delle due imbarcazioni, due navi cisterna per il trasporto di sostanze chimiche, sono scoppiati due incendi dopo che alcuni droni russi hanno violato lo spazio aereo del Paese, riferisce l’emittente britannica. Al momento otto persone dell’equipaggio risultano disperse. Dan ha inoltre affermato che lo Stato rumeno darà “una risposta” all’incidente, senza però avanzare ipotesi su quale potrebbe essere. Ha inoltre suggerito che la questione venga inserita nell’ordine del giorno di domani del Consiglio europeo dedicato alle questioni relative all’Ucraina.