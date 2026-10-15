Roberto Bolle debutta al Teatro Lirico di Cagliari con "Caravaggio"

Roberto Bolle venerdì 16 ottobre debutta al Teatro Lirico di Cagliari con “Caravaggio”. Un capolavoro di danza, creato nel 2008 e firmato da Mauro Bigonzetti, coreografo italiano di maggior spicco internazionale. Un viaggio emozionante nell’animo inquieto e geniale di un artista immortale, uno spettacolo potente e viscerale ispirato alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi che trasforma in movimento la drammaticità e la teatralità rivoluzionarie del grande pittore. Protagonista assoluto l’Étoile internazionale, affiancato da una compagnia di straordinari talenti creata ad hoc, con le musiche di Claudio Monteverdi, riorchestrate da Bruno Moretti, una suggestiva scenografia e il disegno luci di Carlo Cerri e i costumi-pelle di Lois Swandale e Kristopher Millar. L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle 20, sabato 17 alle 19 e domenica 18 alle 17. L’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta dal milanese Marco Dallara, al suo gradito ritorno a Cagliari (“La fille mal gardée” 2024, “Lo schiaccianoci” 2025).