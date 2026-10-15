Ricerca clinica, AstraZeneca: 200 sperimentatori riuniti a Bologna per AZ Impact

Oltre 200 sperimentatori si sono riuniti a Palazzo Re Enzo, a Bologna, per confrontarsi sugli studi clinici attivi, scambiarsi conoscenze e fare rete in occasione di AZ Impact, l’investigator’s meeting di AstraZeneca. “Oggi il ruolo di AstraZeneca in Italia è quello di un partner strategico, che mette il volume della nostra ricerca clinica a servizio del Paese. Essere il primo contributore in Italia per studi clinici significa avere una grande massa critica e un’importante capillarità territoriale”, ha detto Paola Trogu, direttrice della ricerca clinica del gruppo. “Oggi qui abbiamo riunito oltre 200 sperimentatori medici. Questa è un’occasione estremamente importante perché si vuole creare un momento di confronto per avvicinare l’azienda sponsor con i centri clinici. Ascoltiamo la voce dei nostri centri ma permettiamo anche loro di ascoltarsi reciprocamente creando un momento di scambio”, ha aggiunto Trogu. Presenti all’evento anche Luca De Nicola, ordinario di Nefrologia all’Università Luigi Vanvitelli di Napoli e presidente della Società italiana di nefrologia, e Nicola Montano, presidente della Società italiana di medicina interna.