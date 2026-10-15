Napoli, si insedia il questore Lamparelli: “Prevenzione, repressione e ordine pubblico le priorità”

“Quando arrivai come capo della Mobile dissi che sentivo che questa era l’università per un funzionario di polizia che veniva a dirigere la Squadra Mobile. Penso che sia l’università anche per un questore”, ha affermato Fausto Lamparelli nel giorno del suo insediamento alla guida della Questura di Napoli. “Le priorità principali sono la prevenzione e quindi il controllo del territorio. È molto importante la nostra visibilità nelle zone particolarmente ad alta densità criminale o particolarmente critiche. È molto importante la repressione, ovviamente, quando non arriviamo con la prevenzione, e qui gli anticorpi ci sono: c’è una magistratura e ci sono forze dell’ordine eccellenti sul territorio. E poi l’ordine pubblico. Queste sono le priorità che mi sono dettato”, ha affermato Lamparelli.