Napoli, il questore sulla rissa al Vomero: "Mi addolora ma sui giovani ognuno faccia la sua parte"

Il questore di Napoli Fausto Lamparelli, nel giorno del suo insediamento, ha commentato le immagini della violenta aggressione avvenuta al Vomero che ha coinvolto alcuni giovanissimi. Lamparelli ha precisato di non conoscere nel dettaglio l’indagine condotta dai Carabinieri, sottolineando la necessità di intervenire soprattutto sul piano della prevenzione. “Mi addolora questo modo di manifestare un’aggregazione tra giovani. Quello che dobbiamo fare, al di là dell’indagine dell’Arma dei Carabinieri e della magistratura, che tirerà fuori le responsabilità, è cercare di continuare a fare quello che normalmente facciamo: prossimità, andare nelle scuole, andare ovunque chiedano la nostra presenza”, ha affermato davanti ai giornalisti. “Credo che sia molto importante farsi conoscere, fare la nostra parte così come la fanno tutti. Le famiglie, la scuola: è molto importante intercettarli”, ha aggiunto.