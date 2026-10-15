Je so' pazzo, Massimiliano Caiazzo: "Oggi ascolto Pino Daniele in maniera diversa"

Massimiliano Caiazzo è un giovanissimo attore oggi impegnato nel film di Nicola Prosatore nella parte di Pino Daniele, un mostro sacro della musica italiana ricordato nel film “Je so’ pazzo”, in programma alla Festa del Cinema di Roma. Un ruolo impegnativo che lo mette a confronto con i milioni di fan del cantante napoletano. Un ruolo che farebbe tremare le gambe a chiunque: “Di paure ce ne sono state tante, per fortuna, da un lato. Ho provato a gestire buttandomi nel lavoro inteso come con grandissima dedizione. Andando a 360° dentro al processo e provando a essere il più onesto possibile, così da poter dare tutto ciò che mi ha emozionato di quel personaggio. Sicuramente oggi, dopo questo film, lo ascolto in maniera diversa”.