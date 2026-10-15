Ex Ilva, Fim-Cisl: "La mobilitazione di questi giorni ha portato grandi risultati"

“La mobilitazione di questi giorni ha portato due grandi risultati. La politica tutta si impegna a fare propria la piattaforma delle organizzazioni sindacali. Tutti i gruppi consiliari della Regione Puglia firmano per la continuità produttiva anche dell’area a caldo con forni elettrici. Questo vuol dire piano piano poter far tornare le persone a lavoro e non relegarle alla cassa integrazione”, ha detto Valerio D’Alò, segretario nazionale FIM CISL, in merito al caso Ex Ilva. “Grazie all’intervento anche della Regione Puglia, il prefetto ha sentito Palazzo Chigi e la convocazione è già arrivata per il prossimo 27 ottobre“, ha aggiunto. Il governo Meloni, infatti, ha convocato a Roma i sindacati per il 27 ottobre, alle ore 17. Mercoledì i commissari straordinari di Adi in amministrazione straordinaria, in una nota, hanno confermato che gli stabilimenti Ex Ilva di Taranto, Novi Ligure e Genova non chiuderanno.