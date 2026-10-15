Caro affitti, protesta con le tende a Roma Termini: "Basta crisi abitativa"

Un tetto al prezzo degli affitti, stop alle locazioni brevi e più case popolari. Con queste rivendicazioni scendono in piazza a Roma Asia Usb e Movimento per il diritto all’abitare assieme agli studenti di Cambiare Rotta. Luogo della protesta Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, che per l’occasione diventa “Piazza Maricarmen Abascal” in onore dell’anziana sfrattata a Madrid e diventata il simbolo della protesta spagnola per il diritto alla casa. Come in Spagna, alcuni dei circa mille manifestanti hanno portato delle tende da campeggio e si sono accampati simbolicamente per strada per protestare contro il caro affitti e chiedere più attenzione al tema del diritto alla casa. Durante la protesta è stato allestito un banchetto di raccolta firme per una legge sul “diritto all’abitare” che porti nelle istituzioni alcuni punti tra cui: “Canone equo, proporzionato al reddito. Abrogazione Legge 431/98 [che regola i contratti di affitto e il rilascio degli immobili ndr]. Stop ai fondi speculativi. Basta alle case sfitte. Finanziamento dell’edilizia pubblica”.