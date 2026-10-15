Campo largo, Conte: “Astensione reciproca su Ucraina è passo avanti che auspicavo”

“Avevo auspicato un passo avanti per concordare e fare una sintesi e ieri sicuramente c’è stato un passo avanti segnalato dalle reciproche astensioni”. Lo ha detto il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine dell’evento “Insieme per il futuro di Roma e del Lazio” sulle reciproche astensioni di Pd, M5S e Avs al voto sulle mozioni parlamentari circa il sostegno militare italiano all’Ucraina. “Abbiamo segnalato la determinazione a trovare anche su questo un punto di incontro” ha proseguito Conte che ha aggiunto: “Ovviamente per quanto ci riguarda rimaniamo convinti che la strada non sia l’escalation militare oggi più che mai per di più dopo l’iniziativa irresponsabile di Trump con il gasolio russo. In più con Musk che mette a disposizione Starlink a giorni alterni. Serve ancora di più una svolta negoziale per tutelare la popolazione ucraina”.