Usa, inondazioni a Las Vegas per la tempesta tropicale Rachel

Un video condiviso sui social e ripreso dall’Associated Press mostra le inondazioni a Las Vegas, nello Stato americano del Nevada, in seguito al passaggio della tempesta tropicale Rachel. Rachel si è trasformata in ciclone post-tropicale durante la notte, portando onde insolitamente alte nella California meridionale, per poi dissiparsi su Las Vegas dopo aver inondato i deserti del sud-ovest. Le onde hanno flagellato una passerella di legno centenaria sulla penisola di Long Beach, costringendo i residenti all’evacuazione. La zona, caratterizzata da lussuose proprietà fronte oceano del valore di milioni di dollari, insieme a gran parte della costa della California meridionale, era già stata duramente colpita dall’uragano Marie a settembre.