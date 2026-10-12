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lunedì 12 ottobre 2026

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Attacco aeroporto Riad: il momento dell'esplosione nel terminal

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Un filmato diffuso nelle scorse ore dal Ministero dei Media saudita mostra il momento dell’attacco di sabato 10 ottobre all’aeroporto di Riad, in cui almeno 13 persone sono rimaste uccise e oltre 300 ferite. Il video mostra i passeggeri, per lo più vestiti di bianco, l’abito solitamente associato ai pellegrini diretti alla Mecca per compiere il rito dell’Umrah. Il filmato mostra poi l’impatto dell’ordigno sul terminal, con conseguente esplosione e caduta di detriti dal soffitto sui viaggiatori sottostanti. Questo attacco si inserisce in una serie di attentati contro l’aeroporto di Riad e altre infrastrutture in Arabia Saudita avvenuti all’inizio della scorsa settimana. Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di questi e altri attacchi. L’attacco di sabato è stato il più sanguinoso in un Paese arabo del Golfo dall’inizio della guerra, lo scorso febbraio, tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, i cui fronti si sono ampliati fino a includere la recente escalation di combattimenti tra gli Houthi e le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita. L’attacco è stato seguito da un altro domenica, in cui un missile ha colpito lo stesso terminal, ha dichiarato la coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, in Yemen. I combattimenti tra sauditi e Houthi sono iniziati nel 2015, quando il regno è intervenuto nella guerra civile yemenita a sostegno del governo.