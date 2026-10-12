Attacco aeroporto Riad: il momento dell'esplosione nel terminal

Un filmato diffuso nelle scorse ore dal Ministero dei Media saudita mostra il momento dell’attacco di sabato 10 ottobre all’aeroporto di Riad, in cui almeno 13 persone sono rimaste uccise e oltre 300 ferite. Il video mostra i passeggeri, per lo più vestiti di bianco, l’abito solitamente associato ai pellegrini diretti alla Mecca per compiere il rito dell’Umrah. Il filmato mostra poi l’impatto dell’ordigno sul terminal, con conseguente esplosione e caduta di detriti dal soffitto sui viaggiatori sottostanti. Questo attacco si inserisce in una serie di attentati contro l’aeroporto di Riad e altre infrastrutture in Arabia Saudita avvenuti all’inizio della scorsa settimana. Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di questi e altri attacchi. L’attacco di sabato è stato il più sanguinoso in un Paese arabo del Golfo dall’inizio della guerra, lo scorso febbraio, tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, i cui fronti si sono ampliati fino a includere la recente escalation di combattimenti tra gli Houthi e le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita. L’attacco è stato seguito da un altro domenica, in cui un missile ha colpito lo stesso terminal, ha dichiarato la coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, in Yemen. I combattimenti tra sauditi e Houthi sono iniziati nel 2015, quando il regno è intervenuto nella guerra civile yemenita a sostegno del governo.