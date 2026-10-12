Salone dell'auto di Parigi, Macron visita padiglione Stellantis con Elkann e Filosa

(LaPresse) – Emmanuel Macron fa visita al Salone mondiale dell’auto di Parigi. Il presidente francese ha fatto il giro degli stand Stellantis, con particolare attenzione alle storiche case francesi Peugeot, DS e Citroen. Ad accompagnarlo il presidente di Stellantis John Elkann e il Ceo dell’azienda Antonio Filosa. Prima di congedarsi, Macron ha scherzato con Elkann e poi lo ha salutato facendogli segno di sentirsi telefonicamente. Il presidente francese ha quindi lasciato il padiglione, fermandosi a salutare e scattare selfie con le tante persone accorse per vederlo.