Prodi: “Serve una riorganizzazione delle democrazie”

(LaPresse) “La democrazia è in arretramento. Questo è un problema serissimo e adesso con l’America che guida l’arretramento diventerà un problema ancora più serio. Dappertutto, c’è questa crisi: Francia, Germania, Italia, adesso anche in Spagna, in Brasile. Queste tensioni continue danno alla gente, al popolo, la paura e questi si difendono cercando l’autorità. Allora bisogna fare la pace per avere una riorganizzazione della democrazia. Ormai i Paesi democratici stanno diventando una piccola quota del mondo: mentre prima avanzavamo, adesso arretriamo”, lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine di una sua lectio magistralis presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.