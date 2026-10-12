Israele, esplosione durante gita di studenti al confine con il Libano: un morto e 19 feriti

(LaPresse) Una persona è morta e altre 19 sono rimaste ferite in seguito all’esplosione di un ordigno sulla cresta di Ramim, nell’Alta Galilea, in Israele, al confine con il Libano. Ne ha dato notizia l’emittente israeliana Kan, specificando che le vittime sono insegnanti e studenti della scuola secondaria ‘ORT Ma ‘alot’, che stavano partecipando a una gita. Tre feriti sono in condizioni gravi. Il premier Benjamin Netanyahu è stato informato dei dettagli del grave incidente. “Ha chiesto di assicurarsi che i feriti vengano trasportati il più rapidamente possibile negli ospedali”, ha affermato l’ufficio del premier. L’ordigno che è esploso mentre alcuni scolari stavano facendo un’escursione nella zona della cresta di Ramim, nel nord di Israele, è ritenuto dalle forze armate una submunizione proveniente da un razzo di Hezbollah, srive il Timeso of Israel. Durante la recente guerra, Hezbollah ha lanciato diversi razzi Grad contenenti decine di submunizioni contro il nord di Israele. Si ritiene che uno degli scolari abbia raccolto una submunizione e l’abbia messa nello zaino. Secondo un’indagine preliminare condotta dalle autorità, la submunizione è esplosa pochi minuti dopo.