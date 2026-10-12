Garlasco, avv. Cataliotti: "Revisione processo Stasi deve precedere rinvio di Sempio"

(LaPresse) – “Mi aspetto la revisione, ma io dico che fra le varie consulenze ce n’è anche una di natura giuridica che sostiene ciò che io dico da un anno: cioè che la revisione deve precedere il processo eventuale, fosse anche solo un processo che evapori in udienza preliminare a carico di Andrea Sempio. Deve venire prima perché altrimenti il sistema salta”. Lo ha dichiarato l’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, all’ingresso del centro di ricerca genomica a Roma, dove si trova insieme al suo assistito.