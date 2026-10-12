Aggressione a Davide Iacopini, per l'attore secondo intervento riuscito: resta in terapia intensiva

(LaPresse) – Restano stabili le condizioni di Davide Iacopini, aggredito da giovani a bordo di una minicar a Monteverde, a Roma, mentre era in monopattino e caduto contro un’auto parcheggiata battendo la testa. Il paziente – sottolinea il bollettino medico del San Camillo – prosegue il decorso postoperatorio con una buona stabilità complessiva dei parametri vitali, compatibilmente con la gravità delle lesioni post-traumatiche iniziali. Nella notte di venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico. L’operazione, eseguita dall’équipe della Uoc Neurochirurgia diretta dal professor Riccardo Ricciuti, è perfettamente riuscita. Il paziente è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva ‘Shock e Trauma’ diretto dal dottor Emiliano Cingolani e ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimale, che nei prossimi giorni verrà modulato ed eventualmente ridotto sulla base delle necessità cliniche. La prognosi rimane strettamente riservata.