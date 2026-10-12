Garlasco, avv. Cataliotti: "Nostre analisi ponderate, una in particolare scagiona Andrea Sempio"

(LaPresse) – “Le nostre analisi saranno ponderate. Hanno un alto tasso di scientificità, come ci è stato giustamente richiesto dalla Procura della Repubblica, cui daremo ampia soddisfazione non tanto per l’esito ma per il substrato di scienza che le caratterizza”. Lo ha dichiarato Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, fuori dal centro Genomica di Roma. “Riteniamo che siano decisive, una specialmente per scagionare Andrea Sempio. Avendone lette già due mi sento serenissimo. Quando dico ponderose mi riferisco non solo alla fatica ma proprio all’entità delle consulenze, perché sono consulenze di 70, 80, 100 pagine l’una, quindi parliamo di un lavoro mastodontico e molto serio”.