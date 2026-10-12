Francia, a Parigi un violento incendio devasta il mercato degli Enfants Rouges

(LaPresse) Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre un violento incendio ha devastato il mercato degli Enfants Rouges, nel III arrondissement di Parigi. Diversi residenti hanno visto imponenti fiamme levarsi dal mercato nel cuore della notte, prima dell’intervento dei soccorsi, ma per fortuna non si sono registrate vittime. “L’incendio è divampato intorno alle 4 del mattino. Sono stato avvisato alle 5:30 e sono arrivato sul posto alle 5:45. Durante il primo briefing alle 6, i vigili del fuoco mi hanno riferito che erano già due ore che stavano combattendo le fiamme”, ha dichiarato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil, a ‘Le Parisien’. Arrivato sul posto ha constatato l’entità dei danni. “Il mercato degli Enfants Rouges è distrutto, è bruciato. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono arrivati molto presto con molti mezzi e conoscevano bene il luogo”, ha detto. “I commercianti sono sconvolti. La buona notizia è che non ci sono morti né feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio al mercato”. Il rogo è stato estinto in mattinata. Fondato nel 1615 sotto il regno di Luigi XIII, il mercato degli Enfants Rouges è il più antico mercato coperto ancora in attività a Parigi. Deve il suo nome all’antico ospizio degli Enfants-Rouges, un orfanotrofio vicino fondato nel XVI secolo, i cui giovani ospiti indossavano abiti rossi, simbolo della carità cristiana. Dichiarato monumento storico l’8 marzo 1982, nel 1994 era stato minacciato di demolizione, ma era stato salvato grazie a una forte mobilitazione degli abitanti e delle personalità del quartiere.