Byd: nuovo Suv elettrico Atto 8 presentato in anteprima europea a Salone Parigi, con Flash Charging dal 10 al 97% in 9 minuti

(LaPresse) Byd ha presentato al Salone dell’Auto di Parigi Atto 8, il nuovo Suv elettrico a sette posti che si posiziona al vertice della gamma europea del brand e che con il Flash Charging passa dal 10 al 97% in 9 minuti. Sul palco di Parigi debutta in Europa anche Byd Shark Dmo, il pick-up Super Hybrid il cui lancio è previsto nei mercati europei nei prossimi mesi. Presentato inoltre nello stand il Dolphin Surf, ora disponibile anche in configurazione a cinque posti. Al Salone di Parigi, a Paris Expo Porte de Versailles, dunque, riflettori puntati su Atto 8, il nuovo Suv che introduce per la prima volta in Europa la tecnologia Flash Charging su un’auto Byd, che consente di ricaricare la batteria dal 10% al 97% in 9 minuti. Si posiziona al vertice di una gamma Suv che comprende Atto 2, Atto 3 e Seal U. Atto 8 sarà disponibile sia con trazione posteriore sia integrale e arriverà sui mercati europei nella prima parte del 2027. L’abitacolo del nuovo Suv offre numerose dotazioni tra cui sedili riscaldati, ventilati e con funzione massaggio nelle prime due file. La nuova Blade Battery di seconda generazione ha una capacità di 115 kWh. Nella versione Design RWD consente un’autonomia combinata WLTP fino a 653 km, mentre la versione Excellence AWD raggiunge una potenza massima di sistema di 570 kW (775 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. È stato Alfredo Altavilla, Special Advisor Byd, nello stand al Salone di Parigi 2026, in occasione della presentazione, a sottolineare come Atto 8 sia “un’importantissima innovazione tecnologica perché è la prima vettura con il marchio Byd ad avere la tecnologia Flash charging ed è presentata sia come vettura elettrica che come ibrida”. A illustrare nello stand il nuovo modello di Suv Atto 8 alla stampa è stata Stella Li, Executive Vice President di Byd: “Siamo un’azienda tecnologica e Atto 8 rappresenta in maniera ottimale il modo in cui trasformiamo ricerca e innovazione in soluzioni concrete”, ha sottolineato Stella Li. “Il nuovo Suv combina la nostra più recente tecnologia di propulsione con la Blade Battery di seconda generazione, oltre 600 km di autonomia, sette posti e le più avanzate tecnologie disponibile nell’abitacolo. È un esempio concreto di come gli investimenti di Byd in ricerca e sviluppo possano tradursi in benefici tangibili per i clienti”. Altavilla ha spiegato che “il Flash charging” è “sicuramente, la tecnologia più importante che abbiamo rispetto a tutta la concorrenza, consentendo di ricaricare il 70% della batteria in 5 minuti, il 97% in 9 minuti. E questo per i nostri clienti risolve l’ansia da tempo di ricarica”. L’annuncio di Altavilla è che “Byd si sta impegnando in prima persona a costruire un network di 3.000 stazioni in giro per l’Europa per la fine del 2027: un messaggio molto forte dell’impegno che abbiamo come azienda alla mobilità elettrificata in Europa”. Al Salone di Parigi”, ha aggiunto Altavilla, “presentiamo anche Shark, il pick-up che sarà presto sulle strade europee”.