Francia, la festa autunnale delle zucche di Andrézieux-Bouthéon: quella più pesante vince

(LaPresse) – Con l’avvicinarsi di Halloween, ritorna il grande simbolo di questa festa: la zucca. In Francia, nel parco del Castello di Bouthéon, vicino a Saint-Étienne, si fa a gara a chi ha la zucca più grande. E’ ‘Courge et Saveurs d’Automne’, la festa autunnale delle zucche di Andrézieux-Bouthéon, giunta alla sua 27ª edizione. Servono cinque uomini per portare una zucca fino alla bilancia e pesarla. I coltivatori fanno rotolare, trascinano e sollevano una ad una le loro zucche giganti mentre la folla grida le proprie stime.