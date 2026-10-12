David Rossi: "Una persona nel vicolo ha atteso che morisse". La videoricostruzione con l'AI

(LaPresse) “Grazie al lavoro dei Ris abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che David Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso”. Lo ha detto il presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell’audizione dei Ris in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che “non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo”. “Almeno una persona ha bloccato i soccorsi per venti minuti, quattro minuti dopo la caduta era già lì, che è il tempo che serve per scendere nel vicolo dall’ufficio di Rossi. Non è stato un omicidio d’impeto, ma una o due persone si sono assicurate che morisse. Un’azione così deve essere messa in atto da almeno quattro o cinque persone, è stata una cosa organizzata”, ha aggiunto Vinci. “Noi con il passo di oggi abbiamo quasi concluso la ricostruzione dei fatti. Oggi è tutto chiaro a parte i nominativi. Deve essere un’organizzazione, abbiamo degli elementi che ci spingono verso la ‘Ndrangheta della bassa Lombardia”, ha proseguito Vinci. “Emerge che le stesse persone che l’avrebbero ucciso, in un tentativo di intimidirlo, poi avrebbero controllato che fosse morto davvero in fondo alla strada. Questo conferma anche il fatto che non lo volessero immediatamente morto, ma che fosse un’intimidazione, tanto che poi non viene di fatto finito al suolo, ma non consentono i soccorsi, quando David Rossi si sarebbe ancora potuto salvare e ha invece avuto una morte atroce, con 20 minuti di agonia”.