Cgil in piazza contro la manovra, Landini: "Rimettere al centro la giustizia sociale"

(LaPresse) “Noi invitiamo tutti i cittadini e cittadine giovani e anziani, tutte le persone che vogliono dare un futuro al nostro Paese e rimettere al centro la giustizia sociale e rimettere al centro la possibilità di vivere con dignità attraverso un lavoro che non sia precario”. È l’appello lanciato dal segretario della Cgil, Maurizio Landini a margine della conferenza stampa a Roma di presentazione della manifestazione del 17 ottobre. Una manifestazione cui hanno aderito decine di associazioni e reti studentesche. “È il momento di dire basta agli investimenti sulle armi. È il momento di investire per la casa, per la scuola, per la sanità e per politiche industriali che creino lavoro e che superino la folle precarietà che si è determinata”, ha proseguito Landini. “E questo è l’unico modo per rispondere alla domanda che ci viene dalle nuove generazioni, dai giovani, di poter avere una sicurezza e di poter avere un futuro nel nostro Paese”.