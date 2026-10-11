Israele, Netanyahu arriva in tribunale a Gerusalemme: "La verità viene alla luce"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu domenica è arrivato in tribunale a Gerusalemme per assistere alla testimonianza dell’ex procuratore generale Avichai Mandelblit, che sette anni fa lo aveva incriminato per frode, abuso di fiducia e corruzione. “La verità viene alla luce”, ha dichiarato Netanyahu ai giornalisti prima di entrare in aula. Il premier è il primo leader israeliano in carica a salire sul banco degli imputati in un processo penale. È accusato di aver accettato sigari e champagne per un valore di decine di migliaia di dollari da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di assistenza per interessi personali e commerciali. È anche accusato di aver promosso normative vantaggiose per i magnati dei media in cambio di una copertura mediatica favorevole nei confronti suoi e della sua famiglia.