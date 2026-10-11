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domenica 11 ottobre 2026

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Arabia Saudita, attacco Houthi all'aeroporto di Riad: i momenti di panico

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Almeno 12 persone sono state uccise e centinaia ferite sabato, nell’attacco sferrato dagli Houthi dello Yemen sull’aeroporto di Riad in Arabia Saudita. Si è trattato del terzo attacco contro lo scalo internazionale questa settimana e dell’attacco più letale contro il regno wahabita. Tra le vittime quattro cittadini sauditi, due residenti del Bangladesh e un cittadino ciascuno proveniente da Stati Uniti, Egitto, Giordania, Siria, Palestina e Sudan, ha dichiarato  l’ente per l’aviazione civile del regno, aggiungendo che 309 persone sono rimaste ferite, come riporta la Cnn.