Yemen, emittente controllata da Houthi mostra video di un presunto attacco saudita

Al-Masirah TV, canale televisivo satellitare controllato dagli Houthi, ha mostrato immagini di edifici danneggiati, veicoli e incendi nel quartiere di Shamayatayn a Taiz, in Yemen. Secondo l’emittente, i danni sarebbero stati causati da un attacco saudita. Da Riyad non è ancora arrivato alcun commento in merito alla vicenda.

Domenica, il ministero della Salute gestito dagli Houthi ha riferito che un bambino è stato ucciso e sei persone sono rimaste ferite in un presunto attacco aereo saudita contro un’abitazione nella capitale yemenita, Sanaa.

Il ministero ha affermato che la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha ucciso 91 yemeniti e ne ha feriti 168 nell’arco di cinque settimane, aggiungendo che il 60% delle vittime erano donne e bambini.