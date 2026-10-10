Ucraina: accordo Trump con Putin dopo che Zelensky ha ignorato sue richieste

(LaPresse) Donald Trump ha deciso di concludere l’accordo con Vladimir Putin sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, perché stavano facendo salire i prezzi dell’energia negli Stati Uniti. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Secondo il presidente Usa, che ha sospeso le sanzioni sul gasolio di Mosca fino ad aprile, in questo modo i prezzi del carburante per gli americani e non solo “scenderanno in modo rapido”. “Regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La Russia ‘ripagherà’ il gasolio con ulteriore terrore e perfidia”, ha dichiarato il presidente ucraino in un post su X. E bombe guidate russe hanno colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, uccidendo cinque persone, tra cui bambini, e ferendone una decina. Droni di Kiev hanno attaccato con successo un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov.