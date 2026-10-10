New York, l'ICE apre il fuoco contro un cittadino domenicano: le immagini delle telecamere di sorveglianza

(LaPresse) Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement, l’ICE, hanno sparato contro Oscar Belgal durante un arresto a New York. L’uomo, di origine dominicana, è stato colpito al collo giovedì pomeriggio mentre si trovava alla guida di un’auto con a bordo un bambino di cinque anni. Le immagini diffuse dalla polizia mostrano due uomini armati avvicinarsi al finestrino del veicolo e tentare di aprire la portiera. Altre riprese mostrano i passanti fuggire dalla zona mentre alcune persone attraversano la strada con le armi in mano. Secondo un alto funzionario dell’ICE, gli agenti hanno aperto il fuoco perché Belgal avrebbe speronato con la propria auto i veicoli federali, facendo temere per la loro incolumità. La dinamica è stata ricostruita anche dalla commissaria della polizia di New York, Jessica Tisch: un agente federale in borghese si sarebbe avvicinato all’auto con la pistola in pugno, seguito da un collega. Quando Belgal ha iniziato ad avanzare, almeno uno degli agenti avrebbe sparato sette colpi, ferendolo sotto l’orecchio sinistro.