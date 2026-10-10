Milano, Salvini: "Primarie del centrodestra il secondo weekend di novembre"

(LaPresse) – ”Se non si decide al tavolo, ci può stare, facciamo decidere i milanesi. Ascoltiamo i milanesi in tutti i quartieri, tra un mese, il secondo weekend di novembre”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine del presidio del partito in via Angelo Rizzoli a Milano, a proposito della scelta del candidato sindaco del centrodestra. ”Facciamo primarie, la sinistra si sta scannando e le farà a febbraio. Noi siamo più bravi, più veloci, le vogliamo fare prima”, ha aggiunto. Il termine indicato per un’intesa tra gli alleati è la fine di ottobre. ”Se non riusciamo a metterci d’accordo noi, facciamo decidere i cittadini. Chi verrà premiato dai milanesi sarà il candidato. Più democratico di così è difficile”, ha concluso Salvini.