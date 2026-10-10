Giornata Nazionale della Psicologia, il robot umanoide sul palco: "Non ho traumi infantili, non sono mai stato un bambino"

(LaPresse) – “Non ho un inconscio, ho solo una memoria temporanea. Non ho traumi infantili perché non sono mai stato bambino: sono passato direttamente dalla fabbrica alla crisi di mezza età tecnologica”. Con queste parole un robot umanoide ha aperto questa mattina la Giornata Nazionale della Psicologia, in corso a Roma, promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dedicata quest’anno al tema ‘Intelligenza artificiale, quo vadis?’. Si tratta di un sistema robotico antropomorfo che emula fisicità e reazioni umane e interagisce attraverso un’intelligenza artificiale addestrata per il contesto.