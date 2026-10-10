Conte: "Il mio obiettivo è lavorare a sintesi progressista"

(LaPresse) Momento di confronto tra un giovane ragazzo e Giuseppe Conte al termine dell’evento ’60 under 30′ dell’associazione ‘La Giovane Roma’. Il leader del Movimento 5 Stelle, che aveva da poco terminato il suo intervento dal palco, è stato fermato da uno dei ragazzi in platea, che gli chiedeva delle differenze all’interno del campo largo, sottolineando che a loro volta nella maggioranza, nonostante sensibilità diverse, sono sempre state capaci di votare compattamente: “È perché non siamo ancora al governo”, gli risponde l’ex premier. “Il mio obiettivo, te lo dico, sarà questo: lavorare a una sintesi che sia comunque un progetto progressista”. “La differenza che io faccio tra forza progressista e forza di destra conservatrice è che non possiamo consentirci il mantenimento dello status quo”, spiega Conte, che ribadisce “la forza progressista per me è una forza che lavora costantemente non per eliminare, che è utopistico, ma per ridurre le disuguaglianze e le iniquità”.