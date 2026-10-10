Catania, postava contenuti su stragi a scuola: a casa un casco militare, svastiche e un giubbotto antiproiettile

(LaPresse) Un casco militare, abiti con svastiche e frasi discriminatorie, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. È il materiale sequestrato dalla Polizia di Stato nella stanza di un ragazzo di 14 anni, denunciato a Catania per la diffusione online di contenuti violenti e apologetici. L’indagine è partita da una segnalazione della Polizia Postale di Roma, che aveva individuato sui social un utente che faceva riferimento a stragi e atti terroristici, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. Il profilo, che pubblicava in alfabeto cirillico, è stato localizzato in provincia di Catania. Durante la perquisizione, sul suo smartphone sono state trovate anche ricerche online su armi e sul funzionamento delle pistole. Gli investigatori stanno ora approfondendo ulteriori elementi emersi dall’analisi dei dispositivi informatici sequestrati, su delega della Procura per i minorenni di Catania.