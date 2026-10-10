California, strade allagate dalla tempesta tropicale Rachel: i residenti si spostano in kayak

(LaPresse) Kayak e paddleboard per spostarsi tra le strade sommerse dall’acqua. È quanto accaduto venerdì mattina nel sud della California, dove le inondazioni hanno colpito le zone più basse della costa. Sulla penisola di Balboa, a Newport Beach, l’acqua ha raggiunto diversi piedi di altezza, costringendo i residenti a utilizzare le imbarcazioni per attraversare le strade allagate. A provocare le inondazioni, l’alta marea e le potenti onde generate dalla tempesta tropicale Rachel, al largo della costa della Baja California. Sulla spiaggia vicina, altri residenti hanno riempito sacchi di sabbia per proteggere le proprie abitazioni dalle inondazioni costiere previste per il fine settimana. Intanto, il Servizio meteorologico nazionale ha emesso un’allerta per tempesta tropicale per San Diego.