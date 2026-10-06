Usa, proteste alla Cornell University in risposta a presunto stupro studentessa

Gli studenti della Cornell University si sono radunati in massa in una piazza del campus per protestare contro la risposta dell’università alle accuse di violenza sessuale avvenuta all’interno di una confraternita. Nella notte, l’edificio principale dell’amministrazione universitaria era stato imbrattato con graffiti e danneggiato. Durante la manifestazione, che ha riempito oltre la capienza l’ampio spazio antistante il centro studentesco, studenti, docenti e altri partecipanti indossavano nastri viola e reggevano cartelli con messaggi quali “sostenete le sopravvissute, espellete gli stupratori” e “Giustizia per ogni Jane Doe” (il nome con cui la donna che ha denunciato l’aggressione è indicata negli atti giudiziari). Una studentessa ha spiegato: “Tutti pensano che questa vicenda riguardi solo la Cornell, ma è un problema diffuso. Dobbiamo apportare un cambiamento radicale”.