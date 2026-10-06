Ucraina, attacco russo sulla città di Zaporizhzhia: almeno cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, alle prime ore di questa mattina, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il Servizio statale per le emergenze ha comunicato che un drone russo ha colpito un edificio residenziale multipiano, danneggiando alcuni appartamenti. I soccorritori hanno evacuato i residenti, compresi bambini e anziani, dall’edificio in fiamme. Un attacco russo ha preso di mira anche uno dei ponti sul fiume Dnipro. Il traffico sul ponte è stato temporaneamente sospeso.