Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 6 ottobre 2026

Ultima ora

Ucraina, attacco russo sulla città di Zaporizhzhia: almeno cinque feriti

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, alle prime ore di questa mattina, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il Servizio statale per le emergenze ha comunicato che un drone russo ha colpito un edificio residenziale multipiano, danneggiando alcuni appartamenti. I soccorritori hanno evacuato i residenti, compresi bambini e anziani, dall’edificio in fiamme. Un attacco russo ha preso di mira anche uno dei ponti sul fiume Dnipro. Il traffico sul ponte è stato temporaneamente sospeso.