Torino, 55enne trovato morto in casa con ferite alla testa: in manette l'ex moglie e il nuovo compagno

Sono stati arrestati i presunti autori dell’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato morto con gravi ferite alla testa nel suo appartamento a Torino il 6 luglio scorso. In manette sono finiti la moglie della vittima e il suo nuovo compagno che dovranno rispondere di omicidio premeditato. I carabinieri ritrovarono l’uomo senza vita all’interno della sua abitazione di via Verolengo, nel quartiere Le Vallette di Torino. Oggi, a conclusione delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, sotto il coordinamento della locale della Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, indagate per l’omicidio premeditato del cittadino albanese. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima, 45enne, e il suo nuovo compagno, di 52 anni, con il quale la donna intratteneva da tempo una relazione.