Scontri Torino-Juventus, blitz della polizia: misure cautelari per 22 ultras

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito, con l’ausilio degli uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare (divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione alla P.G.) nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi ultras della Juventus e del Torino, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa.I fatti contestati riguardano gli episodi avvenuti nelle fasi antecedenti all’inizio del derby Torino-Juventus, disputato il 24 maggio scorso allo stadio Olimpico Grande Torino, quando le due tifoserie hanno reiteratamente tentato di scontrarsi venendo separate dagli schieramenti della forza pubblica, fatta oggetto del lancio di pietre, bottiglie di vetro e petardi, con il ferimento di 9 agenti della Polizia di Stato.Nonostante l’interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto, colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera.Nell’immediatezza dei fatti, la Digos ha arrestato in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri e altri due in flagranza differita (arresti convalidati dal gip, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.).Oltre ai 22 soggetti destinatari di misure cautelari, sono stati denunciati, per i medesimi reati, 20 ultras juventini e granata.Nei confronti di tutti i tifosi deferiti all’autorità giudiziaria sono stati emessi provvedimenti Daspo.