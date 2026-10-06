Cinturrino in tribunale a Milano, l'avvocato: "Le indagini confermano tragica fatalità"

Carmelo Cinturrino è arrivato martedì mattina, 6 ottobre, in tribunale a Milano per essere sentito dal pm Giovanni Tarzia, come chiesto dai sui legali dopo la chiusura delle indagini. L’ex poliziotto è accusato di omicidio volontario per aver ucciso, lo scorso 26 gennaio, con un colpo di pistola alla testa il 26enne Abderrahim Mansouri durante un controllo antispaccio nel boschetto della droga di Rogoredo. “Sarà un momento di chiarimento, abbiamo atteso l’esito delle indagini e riconosciamo l’eccellente lavoro degli investigatori coordinati dal pm Giovanni Tarzia, lavoro che ci agevola enormemente nel fare chiarezza. Abbiamo parlato dal primo momento di una tragica fatalità e gli atti di indagine lo confermano. Sarà un confronto leale e Cinturrino non ha intenzione di sottrarsi a nessuna domanda”, ha dichiarato il suo avvocato Davide Giuseppe Giugno.