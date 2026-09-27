Stati Uniti, piogge torrenziali alle Hawaii: fiumi di acqua e fango al posto delle strade

Nelle scorse ore, i membri della Guardia Nazionale dell’Esercito delle Hawaii hanno aiutato i residenti a muoversi lungo le strade allagate di Naalehu dopo che le le forti piogge causate dall’uragano Nolo si sono abbattute sulla parte meridionale della Grande Isola, portando con sé il rischio di inondazioni improvvise, frane e venti pericolosi. Il governatore ha emesso un decreto di emergenza.

Le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 km/h ed era previsto che la tempesta si sarebbe intensificata nel corso del weekend. I meteorologi hanno avvertito che in alcune zone della Grande Isola potrebbero cadere fino a 51 centimetri di pioggia. L’allagamento stradale, con veri e propri torrenti di acqua e fango, ha causato la chiusura parziale di una delle principali autostrade che collega Kailua-Kona, sul versante occidentale dell’isola, con Hilo, sul lato orientale.