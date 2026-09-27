Papa Leone XIV a Lourdes, la preghiera nella Grotta delle Apparizioni

Sabato sera Papa Leone XIV è arrivato a Lourdes e ha iniziato il suo pellegrinaggio con una preghiera silenziosa presso la Grotta delle Apparizioni, dove ha bevuto l’acqua santa.

Il sito è una cavità naturale di calcare, dove nel 1858 la quattordicenne Bernadette Soubirous riferì di aver avuto 18 visioni di una signora vestita di bianco, che le riferì di essere l’Immacolata Concezione. Il santuario attira ogni anno milioni di pellegrini da tutto il mondo, molti dei quali gravemente malati e in cerca di sollievo nelle acque della grotta, alle quali attribuiscono poteri curativi.

Nelle prossime ore, il Papa incontrerà i vescovi francesi prima di celebrare una Messa all’aperto presso il Santuario della Prateria di Nostra Signora di Lourdes, seguita dalla preghiera dell’Angelus.

Nel pomeriggio, Prevost incontrerà il personale e i malati presso l’Accueil Notre-Dame, prima di tenere un incontro privato con le suore di vita contemplativa. Il pontefice inoltre incontrerà in privato sette sopravvissuti ad abusi sessuali da parte di sacerdoti e altro personale cattolico, per poi concludere il suo soggiorno a Lourdes in serata con uno dei riti più caratteristici del Santuario di Nostra Signora di Lourdes: il Rosario e la processione con le fiaccole.